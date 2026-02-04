Robaron una bicicleta y un celular, pero fueron aprehendidos a pocas cuadras

Dos jóvenes de 20 años fueron aprehendidos en las últimas horas en barrio Los Álamos, luego de ser acusados de sustraer una bicicleta y un teléfono celular a una mujer, a quien habrían amenazado con un arma de fuego.

El hecho ocurrió sobre avenida Florencio Parravicini al 3800, cuando la víctima circulaba en su bicicleta por la intersección con calle Gorriti. Según relató, fue abordada por dos sujetos que aparentemente portaban un arma de fuego, quienes tras intimidarla le robaron el rodado y su teléfono celular.

La mujer logró alertar de inmediato a efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos en el sector. A partir del aviso, se desplegó un rápido operativo que permitió interceptar a los sospechosos a pocos metros del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró una réplica de arma de fuego tipo revólver y recuperó los elementos sustraídos. Los detenidos, junto con lo incautado, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.