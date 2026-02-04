Robos en countries de Malagueño: los imputados confesaron los hechos

El juicio por los robos millonarios ocurridos en countries de Malagueño y las Sierras Chicas entró en su recta final. En el día de ayer, todos los imputados reconocieron los hechos y se estima que el próximo martes 10 de febrero se daría a conocer el veredicto del jurado.

Los abogados defensores acordaron las penas para los integrantes de la banda delictiva y se presume que recibirán entre 6 y 7 años de prisión por los sucesos registrados entre los años 2023 y 2024.

El próximo lunes 9 de febrero se conocerían los alegatos y es importante destacar que por los robos, se encuentran acusados Valeria Britos, Ramiro Nicolás Britos (apodado Chiri), Ángel Rodrigo Benavídez (conocido como Oreja), Alan Leonel Sariago (apodado Tumbao) y Marcos Agustín Escudero (alias Cuca), todos oriundos de la ciudad de Córdoba. A ellos, se habrían sumado también Fernando Adrián Britos y Leandro Javier Chiliguay.

También se juzgará el accionar del subcomisario Maximiliano Merlo (imputado de abuso de autoridad), que se cree que aportaba información a la banda, avisándoles si tenían pedidos de captura o de secuestro de algún rodado que era utilizado en los robos.

La banda operaba en los barrios cerrados a la vera de la Ruta C-45, en el ejido de Malagueño y en urbanizaciones de Villa Allende, Rio Ceballos, Mendiolaza y la Provincia de Salta.