Se prendió fuego un colectivo urbano y terminó destruido

Un colectivo urbano se prendió fuego en las últimas horas en la ciudad de Córdoba y se vivieron momentos de extrema tensión. El hecho ocurrió en la intersección de la calle Colonia Impira y la rotonda del Puente Bazán, en el barrio Comunidad Renault, y fue sofocado por la rápida intervención de los bomberos voluntarios.

El interno pertenece a la empresa Sibus y no se registraron personas lesionadas.

El personal interviniente desplegó las tareas operativas correspondientes y logró controlar y extinguir el foco ígneo, constatándose únicamente daños de carácter material en la unidad afectada.