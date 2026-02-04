¿Se puede saber la velocidad por el velocímetro tras un choque?

En el marco de una investigación por un choque fatal ocurrido en Córdoba, volvió a instalarse el debate sobre si es posible determinar la velocidad de un vehículo a partir del número en el que quedó detenido el velocímetro tras el impacto.

Desde el punto de vista técnico, el velocímetro no es un dispositivo de registro, sino un indicador instantáneo. Durante una colisión, la aguja puede quedar trabada por la fuerza del golpe, la deformación del tablero, el corte del sistema eléctrico o el desplazamiento interno del mecanismo, por lo que el valor que marca no refleja necesariamente la velocidad real previa al choque.

Por ese motivo, el número que queda visible en el tablero no permite establecer por sí solo la velocidad del vehículo y no resulta concluyente dentro de una investigación judicial. Se trata, en todo caso, de un dato accesorio que debe analizarse junto con el resto de los elementos de la causa.

La determinación de la velocidad en un siniestro vial surge del análisis conjunto de múltiples factores, como las huellas de frenado, la magnitud de los daños, el desplazamiento de los vehículos tras el impacto, las condiciones del asfalto y otros registros técnicos que puedan existir.

Así, el énfasis puesto únicamente en el velocímetro suele responder más al impacto del dato que a su verdadero alcance técnico, ya que ninguna conclusión válida puede basarse en un solo elemento aislado.