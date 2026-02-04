Se robó el asado, pero la policía frustró sus planes

Villa Carlos Paz
Se robó el asado, pero la policía frustró sus planesEl hombre fue detenido por el personal del escuadrón motorizado luego de una persecución.
El personal del Escuadrón Motorizado Enduro de la Departamental Punilla detuvo a un hombre mayor de edad, quien momentos antes habría sustraído carne de un supermercado de Villa Carlos Paz.
El procedimiento se inició mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por personal de seguridad del supermercado «Disco», quienes manifestaron que un sujeto de sexo masculino, vestido con remera blanca y gorra negra, habría sustraído carne de las góndolas del comercio.
Con los datos aportados, los uniformados lograron divisar a una persona con similares características en inmediaciones de Avenida Sabattini y Cassaffousth. Al advertir la presencia policial y tras recibir la voz de alto, el individuo arrojó una bolsa de color verde y emprendió la fuga a pie.
Luego de una breve persecución, fue alcanzado en la Avenida Costanera, frente a la base de Inspectoría. El sujeto tiene 35 años, es oriundo de Villa Carlos Paz, y se procedió a su inmediata aprehensión. Además, se logró el secuestro de la mercadería sustraída: dos paquetes de matambre de vaca.
El detenido fue trasladado a la alcaidía local y el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.