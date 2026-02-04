Se robó el asado, pero la policía frustró sus planes

El personal del Escuadrón Motorizado Enduro de la Departamental Punilla detuvo a un hombre mayor de edad, quien momentos antes habría sustraído carne de un supermercado de Villa Carlos Paz.

El procedimiento se inició mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por personal de seguridad del supermercado «Disco», quienes manifestaron que un sujeto de sexo masculino, vestido con remera blanca y gorra negra, habría sustraído carne de las góndolas del comercio.

Con los datos aportados, los uniformados lograron divisar a una persona con similares características en inmediaciones de Avenida Sabattini y Cassaffousth. Al advertir la presencia policial y tras recibir la voz de alto, el individuo arrojó una bolsa de color verde y emprendió la fuga a pie.

Luego de una breve persecución, fue alcanzado en la Avenida Costanera, frente a la base de Inspectoría. El sujeto tiene 35 años, es oriundo de Villa Carlos Paz, y se procedió a su inmediata aprehensión. Además, se logró el secuestro de la mercadería sustraída: dos paquetes de matambre de vaca.

El detenido fue trasladado a la alcaidía local y el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.