Sin luces ni cinturón, y con un arma en el vehículo

Durante un control preventivo realizado esta madrugada sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Vicuña Mackenna, personal de Policía Caminera interceptó una camioneta que circulaba con múltiples infracciones de tránsito.

Al momento del control, los efectivos constataron que el conductor se desplazaba con las luces apagadas y sin utilizar el cinturón de seguridad. Al inspeccionar el vehículo, se detectó además la presencia de un arma de fuego transportada sin la documentación correspondiente.

El hombre, oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el arma fue secuestrada en el lugar.