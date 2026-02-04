Un niño grave tras caer de una camioneta en movimiento en Carlos Paz

Un niño se encuentra internado en grave estado y con pronóstico reservado luego de haber sufrido un grave accidente en la ciudad de Carlos Paz. Según pudo conocer EL DIARIO, su padre lo trasladaba en la caja de una camioneta junto a su hermano y en un determinado momento, el pequeño salió despedido del rodado y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda.

El hecho ocurrió el lunes pasado alrededor de las 23,30 horas en la intersección de las calles La Habana y México.

El menor tiene 12 años de edad, fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Sayago y debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación hacia el Hospital de Niños de Córdoba. Se lo diagnosticó con traumatismo de cráneo y múltiples fracturas.

Por estas horas, se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria y su estado es preocupante.

En el caso, tomó intervención la Fiscalía de Primer Turno de Villa Carlos Paz, se procedió al secuestro de una camioneta Ford Ranger y no se descarta que haya alguna imputación sobre el conductor.