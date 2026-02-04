Un operador del 911 salvó la vida de una mujer de 93 años en Carlos Paz

La rápida y precisa intervención del Sargento Primero Flavio Menchaca, un operador de la línea de emergencias 911, fue clave para salvar la vida de una mujer de 93 años que se había ahogado con un alimento en Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió este miércoles 4 de febrero en horas de la tarde en un domicilio ubicado en calle Goethe 1275, en el barrio Villa del Lago, luego que una mujer de 60 años se comunicara visiblemente alterada para alertar que su madre, una persona mayor que se encontraba en silla de ruedas, tenía las vías respiratorias obstruidas.

Ante la situación de extrema urgencia, el operador del 911 le brindó las indicaciones precisas para practicarle los primeros auxilios.

Gracias a esta asistencia, la mujer logró recuperar el conocimiento antes de la llegada del servicio de emergencias médicas. Minutos después, personal de salud arribó al lugar y trasladó a la adulta mayor a la Clínica San Roque para una mejor atención.

«Fueron minutos de mucha tensión y nerviosismo, pero en todo momento se le pidió a la familia que se tranquilizara y se les fue indicando qué hacer, recordándoles que no estaban solos y que los servicios de emergencia ya estaban en camino»; expresó el sargento primero Menchaca, operador que atendió la llamada. Asimismo, remarcó la satisfacción de poder salvar una vida a través de la asistencia telefónica: «En este tipo de llamados se dan recomendaciones claras y precisas, logrando liberar las vías aéreas de la persona. Poder ayudar y estar siempre al servicio de la comunidad es nuestra mayor responsabilidad».