Viajaba por la ruta con 500 kilos de carne faenada en el norte cordobés

Dos hombres fueron detenidos esta madrugada en Villa Gutiérrez, departamento Ischilín, cuando personal de la Patrulla Rural detuvo una camioneta que trasladaba más de 500 kilos de carne faenada sin ningún tipo de control sanitario.

Durante el control, los efectivos constataron que la carne era transportada sin cadena de frío ni habilitación, y que estaba destinada a su comercialización. En el vehículo también se encontraron una cuchilla, una sierra y otros elementos utilizados para la faena.

La camioneta y la totalidad de la carga fueron secuestradas en el lugar. Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes por la presunta infracción a las normas sanitarias y de transporte de alimentos.