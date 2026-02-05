Atraparon a un hombre que prendió fuego varios contenedores de basura

Un hombre fue detenido esta madrugada en el centro de Córdoba y se encuentra acusado da haber incendiado varios contenedores de basura. Los ataques se habían sucedido durante la madrugada y mediante el análisis de las cámaras de vigilancia se logró identificar al sujeto, quien fue aprehendido en inmediaciones de Pasaje Tomás Oliver y Tránsito Cáceres de Allende.

Los hechos se habían registrado casi en simultáneo alrededor de la una de la mañana y habían provocado alarma en los vecinos.

En ese sentido, varios llamados alertaban por focos ígneos en la intersección de Boulevard Illia y Balcarce y se pudo constatar que el fuego afectó dos contenedores metálicos y dos de plásticos.

Las llamas fueron controladas y no hubo heridos ni daños a viviendas o vehículos cercanos.

En tanto, se secuestró un encendedor que habría sido utilizado para provocar los incendios.