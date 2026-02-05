Cadena de oración por Nico, el nene que cayó de la caja de una camioneta

Villa Carlos Paz. Nicolás Savaniego, de 12 años de edad, permanece internado en estado crítico en la ciudad de Córdoba, entubado y con pronóstico reservado, luego de haber sufrido un grave accidente ocurrido en la ciudad de Villa Carlos Paz. Su madre, Débora Zapata, pidió que recen por la recuperación de su hijo.

El lunes alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles La Habana y México, cuando el menor era trasladado por su padre en la caja de una camioneta junto a su hermano, por causas que se investigan salió despedido del vehículo y golpeó violentamente su cabeza contra el cordón de la vereda. Tras el impacto, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Sayago, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado posteriormente al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

Los médicos diagnosticaron traumatismo de cráneo y múltiples fracturas. Actualmente, el menor se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Además, se informó que presenta una fractura expuesta en la pierna izquierda, por lo que este jueves se le realizará un estudio específico para evaluar la gravedad de la lesión y los pasos a seguir en su tratamiento.

En tanto, su madre solicitó públicamente una cadena de oración por la recuperación del niño, en medio de la delicada situación que atraviesa la familia.

Por el hecho, tomó intervención la Fiscalía de Primer Turno de Villa Carlos Paz, que ordenó el secuestro de una camioneta Ford Ranger. No se descarta que en las próximas horas se produzcan imputaciones contra el conductor del vehículo, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades del caso.