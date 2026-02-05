Carlos Paz: La costanera se cerrará por la noche para frenar las hordas de motos

La costanera de Villa Carlos Paz se cerrará al tránsito vehicular durante la noche para frenar las hordas de motos, las principales protagonistas de las picadas clandestinas que ocasionan ruidos molestos y provocan numerosos accidentes.

La medida se extendería todos los días, desde la medianoche hasta las cinco de la mañana, en el tramo comprendido entre el monumento al Brigadier Juan Bautista Bustos y la plazoleta que alberga el busto de Raúl Alfonsín.

Se trata del corredor que cientos de motociclistas utilizan para hacer maniobras peligrosas.

Para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, se usarán cadenas en los accesos y se dispuso la presencia permanente de inspectores y personal policiales para evitar que ingresen rodados durante el horario de peatonalización.

Esta disposición llega para responder a un sostenido reclamo que hacían los habitantes de la zona, quienes habían dado cuenta de un incremento de las prácticas ilegales en las últimas semanas.

La intención es mantener los controles nocturnos durante todo el año, reducir la cantidad de accidentes y garantizar la seguridad vial en las márgenes del lago San Roque.