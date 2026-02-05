Cayó una pareja que hacía delivery de drogas en el noroeste cordobés

Allanamiento en Quilino
Cayó una pareja que hacía delivery de drogas en el noroeste cordobésFueron aprehendidos luego de una investigación que se extendió durante varios meses.
Una pareja fue detenida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se encuentra acusada de hacer delivery de drogas en Quilino. Los sospechosos tienen 25 y 28 años y fueron aprendidos luego de varios meses de investigación.
Se logró desarticular además un punto de venta de estupefacientes que funcionaba sobre la Ruta Nacional 60, en barrio El Rosedal, donde se procedió al secuestro de varias dosis de marihuana, dos motocicletas y distintos elementos de interés para la causa.
Tras el operativo, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes ordenó el traslado de la pareja a la sede judicial.
Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.