Convocan a familias para adoptar a una adolescente de 13 años en Córdoba

El Registro Único de Adopciones (RUA) abrió una convocatoria destinada a personas, familias o parejas de la provincia de Córdoba interesadas en adoptar a una adolescente de 13 años, en el marco de un proceso judicial tramitado en la ciudad de Villa María.

La convocatoria surge a pedido del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María, y apunta a encontrar un ámbito familiar seguro, con disponibilidad y flexibilidad para acompañar a la adolescente en esta etapa de su vida.

Según se informó, se trata de una joven reservada e introvertida, que logra vincularse tanto con pares como con adultos, y que establece lazos de confianza con referentes afectivos que le brindan contención. Requiere un entorno que pueda responder a sus necesidades psicoemocionales y comportamentales, de acuerdo a su historia personal y a su desarrollo actual.

La adolescente cursa primer año del nivel secundario, con buen desempeño académico, y cuenta con autonomía para realizar las actividades cotidianas. Entre sus intereses se destacan las actividades deportivas, como kick boxing, fútbol y gimnasia artística rítmica.

Actualmente asiste a tratamiento psicoterapéutico, el cual deberá ser sostenido por la futura familia adoptiva. Además, forma parte de un grupo fraterno, con el que mantiene contacto de manera virtual.

La joven manifestó su interés por integrarse a una familia preferentemente heteroparental.

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio

https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/

seleccionar la convocatoria n.° A01/26 y completar el formulario de inscripción correspondiente.