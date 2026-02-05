Córdoba: Detuvieron a un agente del ETER por haberle disparado a una mujer

Un agente del ETER fue detenido y se encuentra acusado de haber baleado a una mujer que tenía una crisis psiquiátrica. Se trata de un efectivo policial que ostenta la jerarquía de Sargento Ayudante, quien había tomado intervención en un hecho ocurrido el martes pasado en una vivienda del barrio Pueyrredón en la ciudad de Córdoba.

La medida fue dispuesta por la fiscal Silvana Fernández, quien resolvió imputarlo por el presunto delito de «lesiones graves calificadas agravadas por el uso de arma de fuego» y comenzó a recolectar los elementos probatorios.

Todo comenzó cuando los familiares de la mujer, de 49 años, denunciaron a la Policía que se habría atrincherado en una casa y amenazada con cortarse con un cuchillo. Tras los intentos de los uniformados por contener la situación, se dio participación al Equipo de Tácticas Especiales Recomendables (ETER) y en un determinado momento, el sargento extrajo su arma reglamentaria y decidió realizar dos disparos que dejaron gravemente herida a la ocupante de la vivienda.

La mujer recibió un impacto de bala en el abdomen y otro en uno de sus muslos, fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque y permanece internada.

Para la justicia, el uniformado no cumplió con los protocolos de actuación en casos de salud mental y se fortalece la hipótesis de un «uso desproporcionado de la fuerza». El caso también es analizado por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.