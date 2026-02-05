Escapó por los techos tras un intento de robo y lo detuvieron en La Calera

Un intento de robo ocurrido esta madrugada en La Calera terminó con la detención de un hombre mayor de edad, luego de que un vecino alertara a la Policía y aportara registros de cámaras de seguridad.

El episodio se registró cerca de las 5 de la mañana, en inmediaciones de Avellaneda y General Cabrera, en barrio Centro. Según se informó, el hombre saltó una tapia e ingresó al patio de una vivienda, donde manipuló una puerta sin lograr entrar al interior de la casa.

Al ser advertido, escapó por los techos de viviendas vecinas. Con las imágenes aportadas por el damnificado y el seguimiento de las cámaras de vigilancia, se montó un operativo que permitió localizarlo y detenerlo a pocas cuadras del lugar.

El hombre fue llevado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia mientras se investiga su situación.