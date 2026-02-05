Falta de casco y patentes: más de 140 secuestros de motos en Bell Ville

A lo largo del mes pasado, la Dirección de Tránsito y Convivencia Ciudadana del municipio llevó adelante una serie de controles vehiculares en la vía pública que derivaron en el secuestro de 140 motocicletas.

Las tareas incluyeron operativos fijos y móviles, con una frecuencia promedio de tres por semana, que se complementaron con controles reforzados en determinados sectores. Los procedimientos se realizaron con el acompañamiento de adicionales de la Policía de Córdoba.

Según el detalle oficial, los secuestros se produjeron por infracciones consideradas graves dentro de la Ordenanza 2778/25. En ese marco, 57 motos fueron retiradas de circulación por falta de casco; 40 por tener luces reglamentarias adulteradas o anuladas; 35 por circular sin chapa patente y 8 por contar con caño de escape no reglamentario.

Desde el municipio indicaron que los fines de semana los controles se intensifican, especialmente durante la madrugada, con el objetivo de ordenar el tránsito y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública.