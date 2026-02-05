Habló la madre de Nicolás, el niño que cayó de una camioneta en Carlos Paz

La madre de Nicolás Savaniego, el niño que se encuentra en grave estado tras haber caído de una camioneta en movimiento en Villa Carlos Paz, rompió el silencio en diálogo con EL DIARIO y reveló que su hijo está luchando por su vida. La mujer reveló que el pequeño de 12 años está internado en el Hospital San Roque y apuntó contra su ex pareja.

Débora Zapata se separó hace cinco años del padre de sus hijos, con quien mantiene una relación conflictiva y aseguró: «Le pedí muchas veces que no lleve a los chicos en la caja».

El lunes pasado, Nico y su hermano gemelo eran trasladados por su papá en la caja de una Ford Ranger. En un determinado momento, mientras circulaban por la esquina de las calles La Habana y México, el pequeño salió despedido del rodado y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. Fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Sayago y debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación hacia la ciudad de Córdoba, donde se lo diagnosticó con traumatismo de cráneo y múltiples fracturas.

«Esa noche mi hijo me manda un mensaje para avisarme que a las ocho volvían, porque estaban con su padre. Unos minutos más tarde me llama mi otro hijo Mateo, el gemelo de Nicolás. Me dice: "Mamá, Nicolás se cayó, caímos de la camioneta, se lastimó el pie y tiene chichones, estamos en el hospital, necesitamos el DNI", y se corta la llamada. Inmediatamente me llaman del hospital, me piden el DNI y me dicen: "Señora, venga tranquila, pero urgente". Cuando llego, me dicen que ya lo habían entubado y lo tenía que trasladar; yo pregunté si era por la pierna y me dicen: "No, mamá, el nene tiene traumatismo de cráneo, lo entubamos porque ya no respira por sus propios medios, suba urgente a la ambulancia". En ese momento, mi otro hijo me dice: "Yo me caí, pero dentro de la caja y no me golpeé tan fuerte. Papá, venía fuerte y dobló»; reveló la Débora.

«Con el papá de los chicos terminamos mal, con denuncias por violencia de por medio. Yo le decía que no llevara a los chicos en la caja, pero él lo hacía igual. Cuando le decía que no los cargara en la camioneta, lo hacía igual»; añadió.

Por estas horas, Nicolás permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado y se abrió una investigación judicial para determinar cómo se produjo el accidente. En ese sentido, todavía no se ha informado si el padre del menor será imputado.