Hallaron un chaleco policial en una casa ligada a una causa narco

Un chaleco balístico perteneciente a la Policía de Córdoba fue encontrado en una vivienda de barrio Sol Naciente, al norte de la capital provincial, durante allanamientos vinculados a una causa por narcotráfico.

El hallazgo se produjo en el marco de registros realizados en dos domicilios del sector, donde además fue detenido un hombre de 24 años que era buscado por la Justicia. El chaleco quedó secuestrado y pasó a formar parte del expediente.

Según se informó, el avance de la investigación conecta este operativo con un allanamiento realizado el 17 de enero, en el mismo barrio, cuando dos mujeres de 17 y 36 años habían sido detenidas y se incautaron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés.

Tras el operativo de las últimas horas, el hombre fue trasladado a sede judicial junto con el chaleco encontrado, mientras se profundiza la investigación para determinar cómo llegó ese equipamiento policial a manos de particulares y si existe una red mayor detrás del hecho.