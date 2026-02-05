Violencia en Arroyito

Hirió a su pareja con un hacha en un paraje rural

El ataque ocurrió en La Curva; el hombre fue atendido por las lesiones y la mujer quedó a disposición de la Justicia.
Sucesos
jueves, 5 de febrero de 2026 · 19:36

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en Arroyito, donde una mujer de 37 años atacó a su pareja con un hacha en una vivienda ubicada en el paraje La Curva.

Según se informó, tras el ataque el hombre resultó herido y fue asistido por personal de salud, mientras que la mujer fue reducida y llevada a la dependencia policial, quedando a disposición judicial.

El hecho ocurrió en un sector rural de la localidad y es materia de investigación para determinar cómo se desencadenó la agresión y en qué contexto se produjo el ataque.

