Lo buscaba la Justicia y cayó durante un patrullaje en Villa Giardino

Un hombre de 23 años, que era buscado por la Justicia, fue detenido el marftes por la tarde en Villa Giardino, durante un patrullaje preventivo realizado en el barrio Centro.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando efectivos de la comisaría local identificaron al joven en la vía pública y, al chequear sus datos en el sistema, constataron que tenía un pedido de detención vigente, vinculado a causas de violencia de género, entre otros hechos que continúan bajo investigación.

Ante esta situación, el hombre fue reducido en el lugar y trasladado a la comisaría, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que interviene en la causa.