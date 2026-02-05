Megaoperativo en Punilla: hay detenidos y secuestros

Un operativo interfuerzas de gran magnitud se lleva a cabo esta tarde-noche en el corredor de Punilla, con controles simultáneos que se extienden desde Bialet Massé hasta distintas localidades del sector sur del departamento.

En el despliegue participan SEOM, Gendarmería, Policía Caminera, Infantería y otras fuerzas, que realizan controles vehiculares e identificación de personas en distintos puntos estratégicos.

De manera preliminar, se confirmó que el operativo ya dejó dos personas detenidas y el secuestro de varias motocicletas, aunque no se brindaron aún precisiones oficiales sobre los motivos de las detenciones ni la cantidad exacta de rodados retenidos.

El procedimiento continúa en desarrollo y no se descarta que el número de controles y actuaciones aumente en el transcurso de las próximas horas.