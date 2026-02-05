Nicolás despertó y crecen las esperanzas en la familia

Nicolás Savaniego despertó y crecen las esperanzas en la familia del niño de 12 años que permanece internado en la terapia intensiva del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba luego de caer de la caja de una camioneta en movimiento manejada por su padre en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Su madre, Débora Zapata, dio a conocer la noticia y expresó: "Se despertó, gracias a Dios, movió las piernas, los brazos, se quería levantar, arrancarse las cosas. Lo hablé, estuve con él, se calmaba, se volvía a exaltar. Nada, la alegría fue un montón. Los médicos estaban contentos, se abrazaban, tenían ganas hasta de aplaudir".

"Lo calmábamos, lo hablábamos. Lo sedaron un ratito, unos minutos, lo sedaron poquito para que se vuelva a despertar. Se volvió a despertar, volvió a querer levantarse. Fue muchísimo, un montón. Los médicos lo sedaron de vuelta hasta mañana, porque es mucho para hoy, para no alterar su cerebro"

El caso de Nicolás conmovió a la sociedad, que comenzó cadenas de oraciones por la recuperación del niño, al mismo tiempo que difundió un alias para ayudar a la madre con los gastos diarios y el proceso de recuperación cuando el niño pueda regresar a su hogar.