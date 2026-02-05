Otro grupo de bomberos cordobeses viajará a la zona de los incendios en Chubut

Córdoba. El tercer grupo de brigadistas, que emprendió viaje hacia la Comarca Andina el pasado sábado 31 de enero, continúa en el lugar reforzando la colaboración con el Comando de Emergencias local. Actualmente, los cordobeses se encuentran trabajando en la zona de Cholila, combatiendo un foco ingeo que se dirigía en sentido de dicha localidad.

En las últimas horas, los bomberos realizaron más de tres kilómetros de fajas cortafuegos, con el tendido de líneas (mangueras), y con el apoyo de motobombas, unidades livianas equipadas con tanques de agua, y medios aéreos.

Además, este viernes 6 de febrero, una cuarta delegación compuesta por 30 bomberos voluntarios pertenecientes a la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, Plan Provincial de Manejo del Fuego, y de la Secretaría de Gestión de Riesgo, viajarán más de 1.700 kilómetros hasta el lugar. Bomberos de ETAC que actualmente se encuentra en el lugar, se quedarán en la zona para integrarse a este grupo.

Los bomberos partirán desde la sede de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, alrededor de las 18 hs del día viernes, una vez culminadas las tareas logísticas y de armado de los vehículos en los que se trasladarán a la provincia hermana de Chubut.