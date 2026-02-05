Parque Siquiman: Un joven arrojaba piedras y luego agredió a los policías

Un joven fue detenido esta madrugada tras agredir a efectivos de la Departamental Punilla en en Villa Parque Siquiman. Minutos antes, había sido denunciado por vecinos porque se encontraba arrojando piedras y causando disturbios en la vía pública.

El hecho se produjo este jueves 5 de febrero alrededor de la 1,30 horas en la Avenida San Martín.

Al llegar al lugar, el personal policial procedió al control del sospechoso y éste se tornó violento y comenzó a atacarlos. Luego de un intenso forcejo, finalmente fue contenido y se ordenó su traslado hacia la comisaría local.

«Su actitud agresiva y falta de respeto hacia la autoridad puso en riesgo la integridad de los policías y de terceros»; expresaron desde la fuerza policial.