Por un robo en Traslasierra, allanaron una casa en Carlos Paz

Una mujer fue detenida durante un allanamiento realizado en Carlos Paz, en el contexto de una investigación por un robo cometido en el Valle de Traslasierra.

Durante el operativo, personal policial secuestró un automóvil y una suma de dinero, elementos que quedaron incorporados a la causa. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Departamental San Javier, que avanzan con las actuaciones vinculadas al hecho investigado.

La mujer fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su grado de participación y si hay más personas involucradas.