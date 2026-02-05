Salieron en libertad y volvieron a delinquir en Villa María

Dos hombres de 36 y 38 años, que habían recuperado recientemente su libertad, fueron aprehendidos en la ciudad de Villa María luego de ser sorprendidos mientras intimidaban a una vecina con una réplica de arma de fuego. El hecho quedó registrado por las cámaras del sistema de monitoreo policial.

El procedimiento se concretó en la intersección de calles Intendente Arines y Buenos Aires, donde operadores de la central de monitoreo detectaron en tiempo real la situación y dieron aviso a los móviles policiales que patrullaban la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos redujeron a los sospechosos y procedieron al secuestro de la réplica de arma utilizada, dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo. Además, se incautó una camioneta Toyota Hilux que presentaba pedido de secuestro vigente.

Según se informó, ambos detenidos son oriundos de la ciudad de Córdoba y habían sido excarcelados días atrás. Tras ser identificados, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.