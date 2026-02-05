Salvaron la vida de un bebé y ayudaron a llevarlo al hospital

Ciudad de Córdoba
Salvaron la vida de un bebé y ayudaron a llevarlo al hospitalEl menor se encuentra internado en el Hospital de Niños y permanece en observación.
Dos policías le salvaron la vida a un bebé que se había broncoaspirado y estaba inconsciente, en un dramático suceso registrado en las últimas horas en el barrio Cañadas de Pilar de la ciudad de Córdoba. El pequeño fue trasladado en cordón sanitario y se encuentra internado en el Hospital de Niños.
Todo ocurrió en la calle Taninga al 2700 y fue asistido por un móvil que patrullaba por el sector.
El bebé tiene un año de edad y fue sometido a maniobras de primeros auxilios hasta que logró vomitar y liberar las vías respiratorias.
Inmediatamente, se montó un operativo para trasladarlo de urgencia hacia el nosocomio, donde los facultativos lo diagnosticaron con convulsión febril típica y dispusieron que permanezca en observación.