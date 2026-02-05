Trabajaba con una picadora y sufrió la amputación de su mano

Un hombre de 31 años sufrió la amputación de su mano derecha tras un grave accidente laboral ocurrido esta mañana en un frigorífico ubicado en barrio Villa Azalias.

Según se informó, el trabajador se encontraba realizando tareas con una máquina picadora de carne cuando, por causas que se intentan establecer, su mano quedó atrapada en el equipo, provocándole lesiones de extrema gravedad.

El hombre fue trasladado de urgencia desde el comercio hasta el Hospital Elpidio Torres, donde los médicos confirmaron la amputación total de la mano derecha. Permanece internado, bajo seguimiento médico.

El hecho generó conmoción entre sus compañeros de trabajo y se aguarda la evaluación de las circunstancias en las que se produjo el accidente.