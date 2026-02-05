Un camión perdió la carga en pleno centro y hay un taxista herido

Un grave accidente se produjo esta madrugada en el centro de Villa Carlos Paz y dejó el saldo de un taxista herido. La carga de un camión se vino encima sobre un grupo de empleados de un conocido supermercado y sufrieron heridas leves.

El hecho se registró alrededor de las cuatro de la mañana en la Avenida San Martín, mientras los trabajadores de un Carrefour Express se disponían a descargar varios productos.

En medio de la confusión, un taxista los quiso ayudar, terminó con un brazo lastimado y fue trasladado al Hospital Sayago.

Una serie de pericias se llevan adelante en el lugar para determinar qué sucedió.