Villa Carlos Paz

Un camión perdió la carga en pleno centro y hay un taxista herido

El cargamento pertenecía a un supermercado Carreffour Express y quedó tirado en la calle.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 5 de febrero de 2026 · 12:35

Un grave accidente se produjo esta madrugada en el centro de Villa Carlos Paz y dejó el saldo de un taxista herido. La carga de un camión se vino encima sobre un grupo de empleados de un conocido supermercado y sufrieron heridas leves.

El hecho se registró alrededor de las cuatro de la mañana en la Avenida San Martín, mientras los trabajadores de un Carrefour Express se disponían a descargar varios productos.

En medio de la confusión, un taxista los quiso ayudar, terminó con un brazo lastimado y fue trasladado al Hospital Sayago.

Una serie de pericias se llevan adelante en el lugar para determinar qué sucedió.

Galería de fotos

Más de
Accidente camión Villa Carlos Paz supermercado

Comentarios