Un camión perdió la carga en pleno centro y hay un taxista herido

Villa Carlos Paz
Un camión perdió la carga en pleno centro y hay un taxista heridoEl cargamento pertenecía a un supermercado Carreffour Express y quedó tirado en la calle.
Un grave accidente se produjo esta madrugada en el centro de Villa Carlos Paz y dejó el saldo de un taxista herido. La carga de un camión se vino encima sobre un grupo de empleados de un conocido supermercado y sufrieron heridas leves.
El hecho se registró alrededor de las cuatro de la mañana en la Avenida San Martín, mientras los trabajadores de un Carrefour Express se disponían a descargar varios productos.
En medio de la confusión, un taxista los quiso ayudar, terminó con un brazo lastimado y fue trasladado al Hospital Sayago.
Una serie de pericias se llevan adelante en el lugar para determinar qué sucedió.