Un joven murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba

Un joven de 23 años perdió la vida tras haberse electrocutado mientras trabajaba, en un trágico hecho ocurrido el miércoles pasado en horas de la tarde en Villa Cerro Azul. Según pudo conocer EL DIARIO, la víctima era empleado de la Cooperativa de Agua de Oro y trascendió que se encontraba realizando tareas en la vía pública.

El suceso se registró en la calle Corrientes S/N y trascendió que el joven estaba acompañado por dos compañeros de trabajo.

En un determinado momento, por causas que buscan esclarecerse, recibió una fuerte descarga eléctrica y cayó al suelo. Se convocó inmediatamente a los servicios de emergencias y pese a los intentos por reanimarlo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Se abrió una investigación para determinar cómo se produjo la descarga y si se cumplían con las medidas de seguridad.