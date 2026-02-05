Una mujer fue detenida tras haber atacado a su vecino, ocurrió en Colinas

Una mujer de 30 años fue detenida luego de haber atacado a su vecino en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la noche en el Pasaje Grimberg y trascendió que lo golpeó violentamente con un objeto contundente, provocándole un politraumatismo en la pierna derecha y en el tórax.

El personal del Comando de Acción Preventiva tomó intervención en el lugar y se conoció que todo comenzó con una discusión vinculada al lavado de un auto. Aparentemente, la mujer le habría reclamado al propietario del rodado por el agua derramada en la vía pública y ante la respuesta de éste, se ofuscó y lo agredió físicamente.

La vecina fue aprehendida y trasladada a la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado Interviniente.

En tanto, se secuestró el elemento utilizado en la agresión.