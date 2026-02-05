Violó la prisión domiciliaria y lo encontraron escondido en un freezer

Un delincuente violó la prisión domiciliaria, era intensamente buscado y fue encontrado escondido en el freezer de una chanchería. Según pudo conocerse, el insólito hecho se produjo ayer en la localidad de Quitilipi (Chaco) y el hombre fue atrapado por los efectivos del cuerpo motorizado.

El operativo se desplegó en una zona rural y terminó con la captura de Víctor Manuel Romero, alias «Chino» o «Lobo», quien había escapado por una zona de monte hasta un establecimiento donde se faenaban cerdos.

Cuando los uniformados revisan el lugar, el prófugo se levantó de la cama donde se estaba quedando y trató de ocultarse dentro de un freezer. Sin embargo, finalmente fue descubierto y quedó bajo custodia.

El Juzgado de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña ordenó su inmediata detención, tras haberse constatado que había violado el arresto domiciliario en otras oportunidades y hasta había viajado a Corrientes.