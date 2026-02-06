Accidente en calle Juncal: una mujer herida al chocar con un camión

Barrio Altos de San Pedro
Accidente en calle Juncal: una mujer herida al chocar con un camiónEl siniestro ocurrió esta tarde en calle Juncal. La conductora de la moto fue trasladada al hospital.
Esta tarde, por causas que se investigan, se produjo un choque entre un camión de carga y una motocicleta en calle Juncal, en barrio Altos de San Pedro.
El camión era conducido por un hombre de 30 años, mientras que la motocicleta Honda Elite 125 cc estaba al mando de una mujer de 45 años. Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió un golpe en uno de sus codos.
La mujer fue asistida en el lugar y luego trasladada al hospital local para una mejor evaluación médica.