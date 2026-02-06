Alerta Tanti: Llegó la creciente y recomiendan alejarse de los vados y márgenes del río

En las últimas horas, el río Los Chorrillos, en la localidad de Tanti, registró una crecida de 74 centímetros por encima de su nivel habitual, según informaron fuentes policiales.

Ante esta situación, se solicitó a vecinos y visitantes extremar las medidas de seguridad, evitar permanecer en zonas cercanas a ríos y arroyos y no intentar cruzar vados que presenten incremento en el caudal.

De manera preventiva, personal de Bomberos realiza recorridos por la costanera del río Suquía, con el objetivo de monitorear el comportamiento del cauce y advertir a quienes circulan por el sector.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las indicaciones del personal especializado presente en cada zona, especialmente ante cambios repentinos en el nivel de los ríos.