Asesinaron a un jubilado durante un asalto violento en Córdoba

Los delincuentes huyeron sin llevarse nada
Asesinaron a un jubilado durante un asalto violento en CórdobaEl hombre tenía 80 años de edad y fue sorprendido dentro de una casa en el barrio Ameghino Norte.
Un jubilado de 80 años fue asesinado durante un violento asalto en la ciudad de Córdoba. La víctima fue sorprendida en el interior de una casa en el barrio Ameghino Norte y habría fallecido a causa de una descompensación, tras haber sido sometido a una brutal golpiza.
El hecho se produjo este viernes en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en Roque Arias y Williams y trascendió que los malvivientes saltaron el portón y lo atacaron dentro de la propiedad.
Según pudo conocerse en las últimas horas, el hombre habría intentado resistirse y fue golpeado con violencia por los ladrones, quienes trataron de hacerse con un vehículo y varios electrodomésticos y finalmente no se llevaron nada. En medio del robo, el jubilado padeció un infarto y quedó tirado en el piso.
Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, lo encontraron tendido en el patio y agonizando. Minutos después se confirmó su deceso, pese a los desesperados intentos por reanimarlo con primeros auxilios.
«Me lo mataron, hay mucha sangre, tenía muchos golpes, no tenía plata, no sé por qué se ensañaron así con mi papá»; dijo Jacqueline, la hija del fallecido, quien se hizo presente en la vivienda cuando todavía estaba con vida.