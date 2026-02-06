Bialet Massé: Tenían un kiosco de drogas en la casa y el hijo hacía las entregas

Luego de seis meses de investigación, un hombre de 42 años y su hijo de 21 fueron detenidos en Bialet Massé acusados de vender drogas, tanto desde su vivienda como mediante la modalidad de delivery en distintos puntos de la localidad.

El operativo se concretó esta madrugada en una casa ubicada en calle Hipólito Yrigoyen al 1500, en barrio Suncho Huaico, donde funcionaba el punto de venta. Durante el registro del domicilio, los efectivos secuestraron dosis de marihuana, plantas de cannabis, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Según se pudo establecer a lo largo de la investigación, padre e hijo utilizaban la propiedad familiar para la comercialización y, además, realizaban entregas a domicilio, lo que ampliaba el alcance de la venta dentro de la ciudad.

Tras el operativo, ambos fueron trasladados a sede judicial, quedando a disposición de la fiscalía con asiento en Cosquín.