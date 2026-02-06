Búsqueda urgente: desaparecieron dos adolescentes en Cosquín y en Córdoba

En las últimas horas, la Justicia activó dos pedidos de búsqueda por adolescentes desaparecidas en distintos puntos de la provincia de Córdoba, uno en la ciudad de Cosquín y otro en Córdoba capital.

En el primer caso, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó colaboración para dar con el paradero de Antonella Jenny Romero, de 17 años, quien se ausentó de su domicilio y fue vista por última vez este jueves 6 de febrero en barrio Mercantil, en esa ciudad.

Antonella es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, pesa cerca de 48 kilos, tiene tez bronceada y cabello largo castaño oscuro. Posee tatuajes en la espalda baja, brazos y una pierna, un piercing en el ombligo y un lunar grande en el pecho. Al momento de ser vista vestía un pantalón pollera de jean claro, musculosa negra, zapatillas y llevaba una mochila roja.

En paralelo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 1°, pidió colaboración para localizar a Candelaria del Valle González Fonseca, una adolescente con residencia en barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba, vista por última vez el martes 4 de febrero.

Candelaria es de contextura robusta, mide alrededor de 1,50 metros, tiene tez trigueña y cabello lacio teñido de color rojo, con flequillo. Presenta varios tatuajes visibles, entre ellos la palabra “Daiana” en el antebrazo izquierdo, un ojo humano y un búho, un león en la pierna izquierda, tres mariposas en la pantorrilla, un símbolo de infinito con la letra “f” en la muñeca derecha, además de un piercing en el labio inferior y un lunar circular marrón en el antebrazo derecho. Al momento de ser vista vestía un short.

Cualquier información sobre ambas jóvenes puede aportarse a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, a la Unidad Judicial N.º 12 de barrio Patricios, o a cualquier dependencia policial o judicial.