Coordinaba la venta de cocaína por teléfono y aceptaba transferencias

Un hombre de 47 años fue detenido este jueves en Monte Cristo acusado de vender cocaína bajo una modalidad organizada que combinaba contacto telefónico, puntos de entrega pactados y pagos mediante transferencias bancarias y efectivo.

La detención se concretó en calle Antonio Rossi esquina 4 de Febrero, en barrio Villa Inés, cuando el hombre se encontraba realizando una transacción de droga. En ese momento, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína y dinero en efectivo.

Luego del arresto, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Santo Rosales al 300, en el mismo barrio, donde se incautaron más dosis de cocaína y otros elementos vinculados a la causa, con apoyo de la División K9.

Según se pudo establecer, el hombre vendía tanto desde su domicilio como en distintos puntos cercanos, previamente acordados por teléfono. Uno de los lugares utilizados para los encuentros estaba ubicado en inmediaciones del IPEMyT N.º 30 “Eduardo Simón Nemirovsky”.

La investigación también determinó que, en algunas ocasiones, las entregas se realizaban frente a la vivienda, donde funcionaba un comercio usado como pantalla, y que el pago se concretaba mediante transferencias bancarias o dinero en efectivo.

Por disposición judicial, el detenido quedó alojado a disposición de la fiscalía interviniente.