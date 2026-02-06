Drogas, armas y piedrazos: policías y vecinos se enfrentaron en un allanamiento

Un fuerte operativo policial se desplegó anoche en el barrio Cooperativa Los Paraísos de la ciudad de Córdoba, donde se secuestró un bolso con armas y más de tres kilos de drogas y se registraron incidentes entre los vecinos de la zona y los efectivos policiales. Los uniformados tuvieron que hacer uso de armamento menos letal y se secuestró una moto robada.

El despliegue se hizo en la Manzana 1 y Pasaje Telecom y sumó la participación de efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) y del Grupo Especial de Operaciones Tácticas (GEOT), quienes intentaron controlar a un motociclista que logró darse a la fuga. En su desesperada huida, dejó un bolso que contenía dos pistolas (calibres 9 milímetros y 22), cargadores, una mira telescópica, un cartucho de FAL, dinero en efectivo, un teléfono celular, una balanza de precisión, tres ladrillos de marihuana, picadura de marihuana, envoltorios termosellados y dos envoltorios con clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, la moto fue encontrada abandonada en un domicilio cercano y se constató que tenía pedido de secuestro.

Es importante destacar, que ante la presencia policial, habitantes de la zona comenzaron a lanzar piedras contra los uniformados y se debió hacer uso del armamento menos letal para restablecer el orden y garantizar la seguridad.