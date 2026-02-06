Encontraron en barrio Colinas una costosa moto tirada en un baldío

Robos en Carlos Paz
Encontraron en barrio Colinas una costosa moto tirada en un baldíoLa encontraron esta tarde durante un rastrillaje a pie en la zona oeste de Carlos Paz. Tenía el tambor dañado y no tenía patente.
Esta tarde, personal policial que realizaba un rastrillaje a pie en un espacio verde de barrio Colinas, en la zona oeste de Villa Carlos Paz, encontró una costosa motocicleta abandonada que presentaba signos de manipulación.
Se trata de una Bajaj Dominar 400 verde, sin dominio colocado y con el tambor de arranque dañado. Al verificar los datos de chasis y motor en el sistema policial, los efectivos confirmaron que el rodado registraba pedido de secuestro vigente.
Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al corralón policial, quedando a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.