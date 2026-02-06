Operativos

Encontraron una camioneta buscada por la Justicia en Morteros

El vehículo estaba estacionado en la vía pública y fue secuestrado al constatarse que tenía un pedido vigente de la Justicia.
Sucesos
viernes, 6 de febrero de 2026 · 18:54

Durante un patrullaje preventivo realizado en las últimas horas en la ciudad de Morteros, personal policial detectó una camioneta estacionada en la vía pública que registraba pedido de secuestro vigente.

Al verificar los datos del rodado, los efectivos confirmaron que el vehículo era requerido por la Justicia, por lo que se procedió a su secuestro y traslado a sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

