Encontraron una camioneta buscada por la Justicia en Morteros

Durante un patrullaje preventivo realizado en las últimas horas en la ciudad de Morteros, personal policial detectó una camioneta estacionada en la vía pública que registraba pedido de secuestro vigente.

Al verificar los datos del rodado, los efectivos confirmaron que el vehículo era requerido por la Justicia, por lo que se procedió a su secuestro y traslado a sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.