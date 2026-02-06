Falso naranjita con chaleco oficial terminó detenido en Alberdi

Esta tarde, personal policial detuvo a un hombre de 28 años en barrio Alberdi tras detectar que cuidaba autos en la vía pública utilizando indumentaria oficial sin autorización.

El control se realizó en calle Santa Rosa al 900, donde los efectivos advirtieron que el naranjita llevaba puesto un chaleco refractario perteneciente a un programa oficial, elemento que no lo habilita para desarrollar esa actividad.

Durante el procedimiento se secuestró la prenda y el hombre fue trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.