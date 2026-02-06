Fuego en un local de eventos de Toledo: dos trabajadores heridos

Esta mañana, por causas que se investigan, se produjo un incendio en el sector de cocina de un local de eventos ubicado sobre calle Independencia, en la localidad de Toledo.

El fuego se habría iniciado en una garrafa conectada a una cocina industrial, lo que provocó quemaduras en dos empleados, una mujer de 42 años y un hombre de 53, que se encontraban trabajando en el lugar al momento del hecho.

Personal de Bomberos intervino para contener el incendio, mientras que los trabajadores fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Instituto del Quemado, en la ciudad de Córdoba, para una evaluación más completa.

Las circunstancias que originaron el siniestro son materia de investigación.