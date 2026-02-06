Indignante: asaltaron a un vendedor ambulante ciego

Córdoba. José Charra, un joven vendedor ambulante no vidente que trabaja en el centro de la ciudad de Córdoba, fue víctima de un violento asalto cuando regresaba a su domicilio en barrio Los Fresnos. El hecho ocurrió este jueves cerca de las 11, luego de que descendiera de un colectivo de la línea 12 en la zona de barrio Ituzaingó Anexo.

Según relató la propia víctima en un video difundido por su familia, al bajar del transporte fue abordado por un hombre que se ofreció a ayudarlo a llegar a su casa. Sin embargo, el supuesto gesto solidario terminó en un ataque. “Me dijo que cortaba el pasto por la zona y me di cuenta de que me llevaba más lejos de mi casa. Me llevó a un campo de pastos largos y me dijo: ‘Dame las cosas o te doy un cuetazo’”, contó José a El DoceTV.

El agresor lo golpeó y le robó una valija con ropa, una riñonera con su teléfono celular y documentación personal. “Me metió unos patadones y se llevó todo”, agregó la víctima.

El episodio generó indignación y profunda impotencia tanto en José como en su entorno. Familiares del joven señalaron que el objetivo de difundir el caso es apelar a la conciencia del delincuente. “Queremos que el mensaje llegue a esta persona que le robó, para ver si tiene un poco de dignidad y le devuelve las cosas”, expresaron.

Entre lágrimas, José explicó la importancia de recuperar lo robado. “Quiero el teléfono porque lo uso para comunicarme con mi familia. Sin el documento no puedo ir a cobrar al banco. ¿Cómo pueden hacerle eso a una persona no vidente? Son cosas que necesito sí o sí”, manifestó. El joven se gana la vida vendiendo medias sobre la avenida Colón, en pleno centro cordobés.

Quienes puedan aportar información sobre las pertenencias sustraídas pueden comunicarse al 3513496964, teléfono de contacto de Olga, madre de la víctima.