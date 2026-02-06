Insólito: Se robaron un portón de 150 kilos y todo grabado por las cámaras

Un insólito robo quedó registrado en video en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde un sujeto se sustrajo un portón eléctrico de aproximadamente cinco metros de ancho por dos de alto, con un peso estimado en 150 kilos.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, donde una persona a bordo de un Fiat 125 cargó la estructura completa para luego retirarse del lugar.

Las imágenes comenzaron a circular en redes y generaron sorpresa entre vecinos por la magnitud del elemento sustraído.

En barrio Colinas se llevaron un portón eléctrico de 5 metros y unos 150 kilos a las 7 de la mañana.

Tras la denuncia que formalizó el damnificado, el vehículo fue identificado a través del Centro de Monitoreo y se logró dar con el vehículo y lo robado en una vivienda del barrio Colinas y fue recuperado tras un allanamiento.

