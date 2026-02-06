Lo atraparon tras haber robado en una casa de Playas de Oro

Un hombre de 35 años fue detenido esta tarde tras haber cometido un robo en una obra en construcción en el barrio Playas de Oro, en la zona sur de Villa Carlos Paz. El sospechoso fue interceptado por el personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla y fue sorprendido con cañerías de plomo que había sacado de la propiedad.

El hecho se produjo este viernes 6 de febrero en horas del mediodía y se desplegó un operativo cerrojo.

Con las descripciones aportadas, se logró divisar al sujeto que tenía en su poder una bolsa con los elementos sustraídos.

Se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción de Turno y se dispuso su traslado a la comisaría local.