Lo buscaban por un robo y lo encontró Caminera armado en la ruta

Un hombre fue detenido esta tarde en un control de Policía Caminera realizado sobre la Ruta Provincial 6, kilómetro 4, en jurisdicción de Río Tercero, luego de confirmarse que era buscado por la Justicia por un intento de robo con uso de arma.

Según se informó, al verificar sus datos, los efectivos constataron que el hombre tenía una orden judicial vigente emitida por tribunales de Río Tercero. Ante esa situación, fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial de Almafuerte, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El control formaba parte de los operativos habituales de prevención y seguridad vial que se desarrollan en rutas provinciales.