Lo detuvieron por conducir una moto robada, ocurrió en Punilla

Un adolescente de 16 años de edad fue detenido por conducir una moto con pedido de secuestro por las calles de Bialet Massé. El menor fue interceptado por el personal del Comando de Acción Preventiva y quedó a disposición de la justicia.

Se trasladaba en una motocicleta Honda Wave 110cc. de color negra, sin dominio y trascendió que momentos antes, el joven habría intentado ingresar a un domicilio de la zona.

Al divisar el rodado sobre la Ruta E55, se procedió a su control y entonces el adolescente trató de darse a la fuga.

Finalmente, fue interceptado y cuando se chequeó el numero de cuadro y motor, arrojó perdido de secuestro vigente.