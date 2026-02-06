Más de 30 detenidos y armas secuestradas tras allanamientos en Córdoba

Un amplio operativo policial con allanamientos simultáneos se desarrolló esta mañana en la ciudad de Córdoba y dejó como saldo más de 30 personas detenidas, además del secuestro de armas de fuego y diversos elementos vinculados a causas penales.

Según se informó, los procedimientos estuvieron relacionados con hechos de violencia familiar, amenazas y robos, y fueron llevados adelante por personal de Investigaciones Criminales y Seguridad Capital.

En uno de los allanamientos, originado por un hurto, los efectivos ingresaron a una vivienda del barrio Centro, donde detuvieron a un hombre y secuestraron dos notebooks y 119 teléfonos celulares, entre ellos 50 iPhone y otros equipos de distintas marcas, lo que abre ahora una línea investigativa sobre el origen de los dispositivos.

El despliegue policial se desarrolló de manera coordinada en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de avanzar sobre causas abiertas y desarticular maniobras delictivas en curso.